В Индии мужчина съел 41 яйцо на спор и умер
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В Индии 42-летний Субхаш Ядав поспорил с другом, что съест 50 яиц, но умер, съев 41 яйцо. Об этом сообщает Gulf News.
Победитель должен был получить 2000 рупий (1800 рублей).
Уточняется, что после 41 яйца мужчина внезапно упал и потерял сознание.
По словам врачей, Ядав умер от осложнений, вызванных перееданием десятков яиц.
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