Суд освободил осужденного за избиение DJ Smash пермского экс-депутата

Нытвенский районный суд Пермского края удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении осужденного за избиение DJ Smash бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в настоящее время мужчина отбывает наказание в колонии-поселении № 39 в деревне Мерзляки Оханского района.

«Ходатайство об УДО удовлетворено. Когда постановление суда вступит в законную силу, Телепнев будет освобожден», — говорится в сообщении.

В феврале 2018 года в одном из ночных клубов Перми экс-депутат Александр Телепнев со своим другом — промоутером Сергеем Ванкевичем избили Андрея Ширмана (DJ Smash - ред.) за то, что тот отказался сделать с ними совместное фото.

Ранее суд постановил сменить Ванкевичу срок лишения свободы на ограничение свободы, промоутер был выпущен из КП-8 города Соликамска.

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