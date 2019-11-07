Сову с сотрясением мозга выходили в нацпарке в Приморье

Специалисты национального парка «Земля леопарда» в Приморье вместе с сотрудниками местного зоопарка выходили сбитую автомобилем дикую сову — длиннохвостую неясыть — и выпустили ее на свободу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Испуганную и растерянную сову обнаружили у автомобильной дороги «Раздольное — Хасан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что птица вела себя словно оглушенная и не могла взлететь в момент обнаружения.

Нашедшие травмированную птицу передали ее сотрудникам нацпарка «Земля леопарда» в селе Барабаш.

Ветеринары в стационаре зоопарка «Садгород» провели сове курс лечения. Когда она окрепла, было принято решение выпустить ее на волю в заповедный лес «Земли леопарда».

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