Отбившейся ножом от насильника жительнице Химок смягчили обвинение

Жительнице Химок Дарье Агений, которая обвинялась в нанесении ножевых ран мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, смягчили статью обвинения, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал ее адвокат Евгений Саломатов.

«Статью переквалифицировали с «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью» на «превышение пределов необходимой самообороны», — сообщил он.

Адвокат добавил, что намерен добиваться прекращения уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.

По словам девушки, пьяный мужчина пытался ее изнасиловать, а она смогла отбиться, используя нож для заточки карандашей. Пострадавшая написала заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности по факту попытки изнасилования.