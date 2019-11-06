Во ФСИН обвинили операторов связи в содействии заключенным

Замдиректора Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал «Газете.Ru», что операторы связи противодействуют любым усилиям правоохранительных органов по ограничению связи в тюрьмах для борьбы с дистанционным мошенничеством.

«Есть какой-то населенный пункт по типу поселка, если трафик с поселка в месяц составляет 400-500 тыс. рублей, то трафик с колонии, куда пытаются пронести телефоны и где заключенные совершают такого рода преступления, составляет миллионы. Когда мы начинаем работать по подавлению этого сигнала, сотовые операторы именно на этом месте усиливают сигнал», — сказал Максименко.

Максименко уточнил, что технические возможности ФСИН не позволяют справиться с усиленным сигналом сотовой связи.

«Их технологии, их наработки, их инновации могут легко превзойти ФСИН, у которого нет инженеров, специалистов – мы не сможем это сделать, я это понимаю, поэтому это заведомо борьба в проигрыш. Они усилили в пять раз сигнал в тех местах, где тюрьмы и колонии. Они усиливают сигнал в пять-шесть раз и все наши шумоподавления ни о чем. Для них это выгодно – это чисто бизнес», — пояснил Максименко.

Ранее, по данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, на коллегии МВД предложили проработать вопрос об установке глушилок сигнала сотовой связи в исправительных учреждениях. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн , в свою очередь, предложил блокировать использование сотовой связи в местах лишения свободы.

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