Кононенко пожаловался, что RT не штрафуют за мат в ролике о Навальном

Известный блогер Максим Кононенко с иронией прокомментировал отсутствие реакции на опубликованный каналом RT ролик про Алексея Навального, где он характеризуется нецензурным словом.

«Семьсот тысяч просмотров, наверняка миллион будет», — констатировал Кононенко, отметив, что за непечатную лексику официально зарегистрированному СМИ (речь об RT. — «Газета.Ru») никто еще ничего не предъявил: »...Ни вице-спикер Толстой, ни даже сам герой ролика — известный юрист-адвокат».

«Вот так и начнешь верить в двойные стандарты», — сокрушается блогер.

«Нет, я-то, конечно, за полную свободу слова и всё такое, — заметил Кононенко. — Просто история получается какая-то незаконченная».

«Ау, поборники нравственности! — написал Кононенко в фейсбуке. — Просыпайтесь!».

В ролик RT были включены фрагменты интервью с музыкантом Роджером Уотерсом и режиссером Эмиром Кустурицей, которые упоминали, что интересуются новостями канала.

В самом ролике RT называет Навального «рыхленьким [обманщиком]».