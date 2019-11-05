В Латвии принят закон об автоматической выдаче гражданства рожденным в стране детям

Президент Латвии Эгилс Левитс подписал законопроект, согласно которому все новорожденные в стране, в том числе дети граждан других стран, автоматически получают латвийское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, законопроект был поддержан Сеймом (парламент) Латвии в третьем чтении 17 октября.

Согласно новому закону, ребенок может получить гражданство республики при условии согласия родителей.

В Латвии проживает около 1,9 млн человек, 40% из низ — русскоязычные. При этом более 252 тыс. жителей не имеют латвийского гражданства.