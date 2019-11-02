Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

Более 30 детей отравились в отеле «Кристалл» в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК по Татарстану.

Отмечается, что 31 ребенок в возрасте от 6 до 10 лет обратились в медучреждения с признаками отравления 1 ноября. Шесть детей были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Кроме того, был произведен осмотр места происшествия, были отобраны некоторые продукты питания, изъята необходимая документация.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.