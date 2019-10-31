В Минобороны отреагировали на распространение фейк-видео издевательств над Шамсутдиновым

В Минобороны России заявили, что распространение фейк-видео якобы издевательств над солдатом Рамилем Шамсутдиновым в Забайкальской воинской части является грубейшей провокацией, передает РИА «Новости».

Как заявили в министерстве, помещение неизвестного происхождения и неустановленные лица на видео, распространенном в СМИ, не имеют отношения к случившемуся в Забайкальском крае 25 октября, как и к вооруженным силам в целом.

В ведомстве также отметили, что публикация заслуживает реакции соответствующих государственных структур, поскольку это пример сознательного введения «в заблуждение массовой аудитории в погоне за собственной цитируемостью».

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