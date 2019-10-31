«Бутырку» закроют

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Бояринев заявил, что СИЗО «Бутырка» готовятся перевести за пределы центра Москвы, передает ТАСС.

По его словам, в ближайшие годы в столице появятся три новых следственных изолятора, один из которых заменит старейшее московское СИЗО «Бутырка».

Отмечается, что новое СИЗО будет находиться за пределами исторической части Москвы.

В свою очередь здания старых СИЗО-2 («Бутырка») и СИЗО-3 («Пресня») планирую передать городу.