Жителей Донбасса назвали «животными» на Украине

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов назвал жителей Донбасса «животными». Об этом сообщают украинские СМИ.

Он также отметил, что жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР следует лишить гражданства.

Журналист поделился воспоминаниями от похода в юношеские годы в зоопарк, добавив, что теперь в отношении жителей неподконтрольных Киеву территорий, несмотря на его прошлую позицию, следует действовать радикально.

«Я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на i расставил», — сказал Дроздов.

Кроме того, он подчеркнул, что в плане гражданского сознания Донбасс является «наихудшим», поскольку «хочет к России» и ориентируется на российские СМИ.