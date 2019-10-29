СВР не будет комментировать информацию о гибели ребенка в штаб-квартире

Начальник пресс-бюро СВР Сергей Иванов заявил «Газете.Ru», что сообщения СМИ о происшествии не относятся к непосредственной деятельности спецслужбы, поэтому комментариев не последует.

«Инцидент не касается работы СВР, поэтому комментариев у меня по этому поводу нет. Сейчас нет, позже также не будет», — сказал он.

Вопрос «Газеты.Ru» о том, действительно ли сотрудники скорой помощи длительное время не могли попасть на территорию объекта из-за мер безопасности, Иванов переадресовал в скорую помощь.

«Смотря что вы подразумеваете под проблемой доступа на территорию. Советую обратиться с этим вопросом к скорой помощи, они как раз отметили сто лет», — сказал глава пресс-бюро СВР.

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