В Подмосковье арестовали планировавшего нападение на однокурсников студента
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Зарайский городской суд арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, планировавшего нападение на однокурсников. Об этом сообщает ТАСС.
Борис Банин, подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц, отправлен в СИЗО до 23 декабря. Решение принято судом еще в выходные, но стало известно о нем только сейчас.
18-летнему третьекурснику грозит до десяти лет колонии.
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