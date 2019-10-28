В Подмосковье арестовали планировавшего нападение на однокурсников студента

Зарайский городской суд арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, планировавшего нападение на однокурсников. Об этом сообщает ТАСС.

Борис Банин, подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц, отправлен в СИЗО до 23 декабря. Решение принято судом еще в выходные, но стало известно о нем только сейчас.

18-летнему третьекурснику грозит до десяти лет колонии.

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