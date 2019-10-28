Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ. Об этом она сказала в эфире радио kp.ru.

Она отметила, что это сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь.

«Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет», — подчеркнула Скворцова.

Она добавила, что в России уже узаконены такие способы избавления от страданий, как сильнодействующие опиоидные анальгетики, применение которых в последние годы было существенно упрощено.

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