Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ. Об этом она сказала в эфире радио kp.ru.
Она отметила, что это сложный вопрос, касающийся главного права каждого человека на жизнь.
«Само население должно решить, готово оно на это пойти или нет», — подчеркнула Скворцова.
Она добавила, что в России уже узаконены такие способы избавления от страданий, как сильнодействующие опиоидные анальгетики, применение которых в последние годы было существенно упрощено.
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