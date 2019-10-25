В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
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В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА «Новости».
Уточняется, что стрельба произошла около супермаркета.
Стрелок, спасаясь от полицейских, попытался взорвать гранату и погиб.
Отмечается, что у Бороха в деле Вороненкова был официальный статус свидетеля.
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