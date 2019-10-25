В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА «Новости».

Уточняется, что стрельба произошла около супермаркета.

Стрелок, спасаясь от полицейских, попытался взорвать гранату и погиб.

Отмечается, что у Бороха в деле Вороненкова был официальный статус свидетеля.

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