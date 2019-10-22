Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»

Три человека погибли в результате аварии на руднике «Таймырский». Об этом сообщает пресс-служба «Норникеля».

При аварии также пострадали несколько человек.

«Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом», — сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего выясняются.