Число погибших при прорыве дамбы под Красноярском выросло до 17

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Число погибших при прорыве дамбы в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба выросло до 17 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Ранее было известно о 15 погибших.

«В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших», — сказала Петренко.

Информации о новых пострадавших не приводится.

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