Суд Киева снял подозрение с россиянина Тюрина в причастности к убийству Вороненкова

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Печерский районный суд Киева снял подозрение с россиянина Владимира Тюрина в причастности к заказу убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова в украинской столице в марте 2017 года. Об этом сообщают «Украинские новости».

Защита Тюрина заявила, что в сообщение о подозрении не приведено достаточно фактов о совершении убийства россиянином, в том числе указания времени, места совершения преступления и других существенных доказательств для признания его виновным.

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