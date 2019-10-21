В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

В Подмосковье найдены тела четырех жертв преступного сообщества Олега Медведева (Шишкана), сообщает ТАСС.

Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.

По версии следствия, они были убиты за отказ передать земельные участки.

Их тела были найдены на глубине 4 метров в районе дачного массива в Раменском районе. У двух из них в области головы были обнаружены пули.

Останки направлены на экспертизу, устанавливаются причины смерти.

СК ведет расследование этого и других преступлений, к которым, предположительно, причастны члены преступного сообщества Шишкана. Под стражей находятся 9 фигурантов уголовного дела, в том числе сам Шишканов.

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