В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
В Подмосковье найдены тела четырех жертв преступного сообщества Олега Медведева (Шишкана), сообщает ТАСС.
Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
По версии следствия, они были убиты за отказ передать земельные участки.
Их тела были найдены на глубине 4 метров в районе дачного массива в Раменском районе. У двух из них в области головы были обнаружены пули.
Останки направлены на экспертизу, устанавливаются причины смерти.
СК ведет расследование этого и других преступлений, к которым, предположительно, причастны члены преступного сообщества Шишкана. Под стражей находятся 9 фигурантов уголовного дела, в том числе сам Шишканов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: —МВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата