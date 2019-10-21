Один из задержанных по делу о прорыве дамбы под Красноярском арестован
Один из задержанных по делу о прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, мастер участка золотопромышленного предприятия «Сисим» Андрей Еганов подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и признал свою вину в произошедшем во время суда.
Кроме того, подсудимый принимал участие в спасательных операциях.
По информации «Интерфакс», суд назначил Еганову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 18 декабря.
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