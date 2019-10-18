Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку

Высокопоставленные офицеры, в том числе начальник полиции района Дорогомилово задержаны в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Речь идет о двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.

Они задержаны при получении от гражданина 3,5 млн рублей. По предварительным данным, это был первый транш из 12-миллионой взятки.

Для каких целей передавались деньги, не уточняется. Материалы переданы следователям. Выясняется, возможное участие других лиц в коррупционной схеме.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет о начальнике полиции отдела Дмитрии Смирнове и замначальника полиции Сергее Устинове. По данным источника телеграм-канала, руководство подозревают в мошенничестве с квартирами.

Официального подтверждения этой информации в настоящее время не поступало.