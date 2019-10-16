Теплая погода придет в Россию в ноябре

Синоптики заявили, что в ноябре в России ожидается теплая погода. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

Как отмечается, температура выше нормы в указанном месяце будет в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в Центральном федеральном округе, а также во многих регионах юга страны.

В Москве в последний месяц осени также может оказаться теплее обычного, среднемесячная температура ноября для российской столицы — -1,2℃.

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