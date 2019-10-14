Минздрав заявил об увеличение смертности от отравлений алкоголем

Минздрав России заявил об увеличение смертности от отравлений алкоголем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такие данные приведены по итогам восьми месяцев текущего года.

Как отмечается, показатель еще необходимо уточнить, так как Росстат не учел медицинские свидетельства о смерти россиян, которые были выданы вместо предварительных (окончательных) в связи с уточнением диагноза врачей.

Согласно данным Росстата, смертность населения из-за отравлений алкоголем выросла на 14% (всего умерло 6000 человек) за текущий год.

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