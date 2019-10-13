Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
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Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА «Новости».
13 октября в Саратове проходит церемонией прощания.
На обряд отпевания, который проходит в храме апостолов Петра и Павла, не смогли попасть все желающие.
Отмечается, что люди заполнили двор и прилегающие к храму тротуары.
Девятилетняя девочка из Саратова пропала 9 октября по дороге в школу. 10 октября девочку нашли мертвой в одном из гаражей.
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