В Манчестере эвакуировали ТЦ после нападения мужчины с ножом на людей
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В Манчестере эвакуировали торговый центр Аrndale после нападения неизвестного с ножом на людей, в результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом сообщает The Sun.
На опубликованных в Сети видео видно, как полиция задержала злоумышленника.
Местные власти призвали жителей города держаться подальше от торгового центра.
В настоящий момент проводится расследования происшествия.
Других подробностей пока не приводится. Личность нападавшего также не известна.
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