В Манчестере эвакуировали ТЦ после нападения мужчины с ножом на людей

В Манчестере эвакуировали торговый центр Аrndale после нападения неизвестного с ножом на людей, в результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом сообщает The Sun.

На опубликованных в Сети видео видно, как полиция задержала злоумышленника.

Местные власти призвали жителей города держаться подальше от торгового центра.

В настоящий момент проводится расследования происшествия.

Других подробностей пока не приводится. Личность нападавшего также не известна.

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