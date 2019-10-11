Саратовцы пытались совершить самосуд над убийцей девочки, выяснили СМИ

Жители Саратова пытались совершить самосуд во время конвоирования подозреваемого в убийстве 9-летней девочки, найденную мертвой в гаражах. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Как стало известно, это произошло тогда, когда правоохранители вели задержанного через толпу.

»Следственный комитет должен выполнять свою задачу», — обратились представители власти к толпе.

Кроме того, стражи порядка просили собравшихся разойтись по домам и не мешать властям.

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