В России захотели штрафовать родителей курящих школьников

С родителей курящих школьников могут начать брать штрафы. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, который приводят «Известия».

Уточняется, что члены комиссии предлагают включить в Кодекс об административных правонарушениях норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними».

Если идея будет одобрена, то нарушителям грозят следующие санкции: предупреждение, штраф в размере до пяти тысяч или арест на срок до 15 суток.