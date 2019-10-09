Парламент Нидерландов потребовал расследовать роль Украины в деле о МН17

Парламент в Нидерландах одобрил требование к правительству по расследованию роли Украины в крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, представленные на сайте нижней палаты главного законодательного органа Нидерландов.

Отмечается, что необходимо дальше изучать факты чтобы прояснить вопрос с закрытием воздушного пространства над и вокруг восточной Украины.

Для этого правительству Нидерландов нужно рассмотреть варианты для дальнейшего изучения случившегося и доложить о результатах нижней палате парламента.

Совет по безопасности Нидерландов представил доклад о крушении МН17 В 2015 году. В нем говорилось, что Украина должна была закрыть воздушное пространство, тогда бы самолет полетел в Куала-Лумпур другим маршрутом и не был сбит ракетой.

Уточняется, что правительство Нидерландов не приняло никаких действий для привлечения Украины к ответственности.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

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