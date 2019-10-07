Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер

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Из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, рассказал Замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сообщает «Интерфакс».

По его словам, он забрал свою трудовую книжку, став пятым уволенным врачом. При этом он отметил, что четверым другим уволенным трудовые книжки пока не отдают.

Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.

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