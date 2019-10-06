Более 50 рейсов задержаны и отменены в Москве

Уборка снега в аэропорту Внуково
Илья Питалев/РИА «Новости»

В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 50 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково задержаны 12 рейсов.

В Домодедово 21 рейсов задержали и 14 отменили.

В свою очередь в Шереметьево задержаны 9 рейсов.