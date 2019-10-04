В России предотвратили 4 теракта в крупных городах
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В России в 2019 году предотвращены четыре теракта в крупных городах центральной части страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Об этом он заявил, выступая в Туле на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.
По его словам, пять террористических преступлений были предотвращены за 8 месяцев, в их числе 4 теракта.
»... в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже», — сказал Патрушев.
В Совбезе также обеспокоены ростом вовлеченности мигрантов в террористическую деятельность.
Ранее сообщалось, что житель Хакасии приговорен к 7 годам за содействие терроризму.