Владельца украинских каналов обвинили в финансировании терроризма

Следствие предъявило обвинение владельцу медиахолдинга, куда входят украинские телеканалы «112 Украина» и NewsOne депутату Верховной рады Тарасу Козаку, сообщает ТАСС.

Сам депутат заявил в СМИ, что у него состоялся допрос по трем статьям: «терроризм», «финансирование терроризма», и «легализация средств, полученных преступным путем».

По его словам, для него это стало новостью.

Ранее журналисты украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK устроили акцию против цензуры в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии.