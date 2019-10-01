СМИ сообщили об отставке главы ФСИН
close
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко освобожден от должности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что Корниенко освобожден в связи с достижением предельного возраста службы — ему исполнилось 65 лет.
Информацию также подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.
По данным сайта ведомства, Корниенко родился 30 сентября 1954 года.
Официального подтверждения данных об отставке со стороны ФСИН пока не поступало.