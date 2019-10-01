СМИ сообщили об отставке главы ФСИН

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко освобожден от должности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что Корниенко освобожден в связи с достижением предельного возраста службы — ему исполнилось 65 лет.

Информацию также подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

По данным сайта ведомства, Корниенко родился 30 сентября 1954 года.

Официального подтверждения данных об отставке со стороны ФСИН пока не поступало.