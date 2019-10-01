И.о. завотделения онкоцентра Блохина освобожден от должности

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Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Менткевичу также был вынесен выговор.

Глава НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Иван Стилиди объяснил свое решение «хамским поведением» со стороны замдиректора онкоцентра.

Он также добавил, что занимавший должности заместителем директора и исполняющего обязанности заведующего отделением Менткевич был отстранен от второй.

Ранее сообщалось, что в онкоцентре Блохина рассказали о зарплатах сотрудников.