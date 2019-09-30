Банки РФ занялись тестированием нового способа платежей

Крупные банки России начали тестирование технологии, позволяющей оплачивать покупки с помощью смартфонов и планшетов. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что для проведения операции по покупке товара или услуги посредством смартфона или планшета, нужно установить на устройстве приложение.

Как правило, оно указано на сайте банка.

Однако для пользования такой услугой нужно заполнить и отправить в банк заявку. Кроме того, необходимо заключить с банком договор эквайринга.

Сама оплата производится следующим образом: при оплате покупки продавец открывает приложение, после чего вводит туда необходимую сумму. Затем покупатель подносит к смартфону бесконтактную карту или NFC-устройство.