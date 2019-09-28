Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как стало известно, его письмо уже было зачитано на заседании Верховного суда 27 сентября.

В послании Дорофеева сообщается, что ФСБ обладает информацией о возможном содействии представителей Мосгорсуда рейдерским захватам.

Там отмечается, что Карамзин состоит в дружеских отношениях с несколькими судьями и руководителями суда.

В частности, сообщается, что юрист, успешно отсудил у писателя Олега Блоцкого 200 тысяч долларов по подложному договору о беспроцентном займе. По информации Дорофеева, изложенной в письме, предварительное следствие по данному делу уже не раз прекращалось, а затем возобновлялось.

Также в послании предполагается, что с помощью связей, Карамзин в скором будущем может покинуть СИЗО и выйти на свободу.

Как отмечается, его адвокаты не согласны с обвинениями и отрицают их.