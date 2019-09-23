Москвичам дали отопление

В московские жилые дома стало поступать отопление. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова.

Как отмечается, в настоящее время тепло стало поступать в жилые и административные помещения столицы.

По словам Бирюкова, отопление досрочно дали из-за того, что температура воздуха более пяти дней была менее +8°C.

Он отметил, что на процедуру подключения тепла может понадобиться до пяти дней.

Ранее энергетики объяснили появление отопления в некоторых домах Москвы.