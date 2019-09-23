Челябинских врачей пригрозили «поставить раком» за жалобы на зарплату

В Челябинской области заведующая медчасти в Саткинского района пригрозила сотрудникам скорой помощи, что поставит «всех раком» после их жалоб на низкую заработную плату. Об этом рассказал водитель скорой Сергей Павлов, передает 74.ru.

По его словам, всех работников скорой собрали на планерке и стали кричать. Также заведующая пообещала поставить «всех раком» на следующей день после их жалоб.

«Заведующая... орала безбожно, мол, какое право вы имеете писать на главврача», — добавил Павлов.

Как отмечается, 19 сентября работники скорой помощи написали жалобу на имя главного врача с просьбой объяснить причины, по которым у них забрали стимулирующие выплаты. Теперь их общая зарплата составляет около 15 тысяч рублей.

В Минздраве региона подтвердили эту информацию.

«Главный врач станции будет разбираться в сложившейся ситуации и примет меры для решения конфликта», — добавили в ведомстве

Ранее сообщалось, что во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер.