Отравленный «Новичком» британец подает в суд на Россию

Житель Британии Чарли Роули, пострадавший в 2018 году от нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери, намеревается подать в суд на Россию. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на Роули и его адвоката.

Издание отмечает, что год назад от отравления «Новичком» скончалась его подруга Дон Стерджесс, а мужчина пробыл в коме две недели.

По словам Роули, он нанял адвоката и хочет подать в суд на российскую сторону, так как это отравление сильно изменило его жизнь.

«Я хочу справедливости», — сказал Роули.

Адвокат мужчины подчеркнул, что что его клиент до сих пор страдает из-за серьезных побочных эффектов после отравления «Новичком». Также Роули не дает покоя то, что об инциденте якобы умалчивается информация.

«Есть еще так много вопросов без ответа, и именно поэтому он попросил нас помочь ему получить эти ответы», — добавил адвокат Роули.

30 июня 2018 года в британском городе Эймсбери 44-летняя Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарли Роули были госпитализированы в критическом состоянии. Это произошло после отравления нервно-паралитическим агентом. Позже выяснилось, что незадолго до инцидента Роули нашел на улице флакон парфюма, запечатанный в дорогую упаковку. Мужчина решил подарить его своей спутнице.

Женщину доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. Роули же несколько раз лежал в больнице, однако в итоге восстановился и был выписан.