Генпрокуратура потребовала изменить приговор Устинову
Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев попросил изменить приговор актеру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы, передает ТАСС.
Он подал апелляционное представление в Мосгорсуд.
«Приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
При этом уточняется, что Генпрокуратура не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий.
Ранее Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд с просьбой освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.