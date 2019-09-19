Генпрокуратура потребовала изменить приговор Устинову

<img src="//img.gazeta.ru/files3/877/12660877/upload-RIAN_6010887.HR-pic905-895x505-46660.jpg">

Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев попросил изменить приговор актеру Павлу Устинову на не связанный с лишением свободы, передает ТАСС.

Он подал апелляционное представление в Мосгорсуд.

«Приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

При этом уточняется, что Генпрокуратура не оспаривает доказанность вины Устинова и правильность квалификации его действий.

Ранее Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд с просьбой освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.