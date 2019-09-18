Губернатор не будет увольнять чиновницу за селфи в нефтяной ванне
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не будет увольнять своего советника Светлану Опенышеву за селфи в нефтяной ванне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Отмечается, что из-за инцидента была организована служебная проверка в отношении чиновницы. По ее результатам было принято решение не увольнять сотрудницу.
«Опенышеву не уволят. Это решение комиссии, к которому прислушался губернатор», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что губернатору посоветовали не увольнять чиновницу за селфи в нефтяной ванне.