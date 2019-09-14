Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет

В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Согласно представленным данным, в стране в 2009 году проживало всего 7,7 тыс. россиян, которым было более 100 лет, а в начале 2019 года число таких граждан уже составило более 20,5 человек.

В частности, указывается, что в 2009 году женщин 100+ было 6465 человек, а в 2019 году уже — 14687. Десять лет назад долгожителей среди мужчин было 1253 человек, а в настоящее время — 5895 человек.

Ранее Росстат насчитал 18,6 миллиона бедных.