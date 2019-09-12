Выросло число пострадавших от побоев в семье россиянок

В 2018 году число случаев, когда женщины повторно подвергались побоям со стороны своих близких, выросло на 40%. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД РФ.

По данным ведомства, в 2018 году было зафиксировано 2,7 тыс. дел по статье 116 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» — это на тысячу меньше, чем в 2017 году.

Между тем выросло и число административных дел по статье о побоях: в 2017 году их было 224 тыс., а в 2018 — уже 248 тыс.

При этом, по данным МВД, преступлений, связанных с домашним насилием в отношении женщин, стало меньше. Согласно статистике МВД, в 2018 году было выявлено 10 тыс. инцидентов с нападениями, в то время как в 2017 году зафиксировано 24 тыс.

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