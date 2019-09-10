США ввели санкции против сотрудников СК в Сургуте
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США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что под ограничительные меры попали руководитель СК в городе Сургут Владимир Ермолаев и старшего следователя СК Степан Ткач.
Причиной введений санкций стали обвинения в коррупции и нарушении прав человека. По данным Госдепа США, Ткач и Ермолаев нарушили права по меньшей мере семи задержанных представителей секты «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России)при применении к ним силы.
Кроме того, сотрудникам СК и их родственникам запретили въезд на территорию США.
Ранее сообщалось, что Госдеп назвал дату вступления в силу новых санкций по делу Скрипалей.