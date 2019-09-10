США ввели санкции против сотрудников СК в Сургуте

США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что под ограничительные меры попали руководитель СК в городе Сургут Владимир Ермолаев и старшего следователя СК Степан Ткач.

Причиной введений санкций стали обвинения в коррупции и нарушении прав человека. По данным Госдепа США, Ткач и Ермолаев нарушили права по меньшей мере семи задержанных представителей секты «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России)при применении к ним силы.

Кроме того, сотрудникам СК и их родственникам запретили въезд на территорию США.

Ранее сообщалось, что Госдеп назвал дату вступления в силу новых санкций по делу Скрипалей.