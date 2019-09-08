На Украине назвали фамилии переданных России заключенных

Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, он решил рассказать о заключенных после бессонных ночей из-за переговоров.

Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины. Многие из них были задержаны на Украине по обвинению в госизмене.

Военный прокурор Украины навал следующие фамилии: россияне Алексей Седиков, Денис Сидоров, Виктор Агеев. Украинцы: Александр Баранов, Юлия Просолова, Станислав Ежов, Андрей Васьковский, Сергей Лазарев, Дмитрий Кореновский, Виктор Федоров, Олег Хоменко, а также некий Максим Одинцов.

Ранее экс-президент страны Петр Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной.