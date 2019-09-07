Участниц Pussy Riot задержали в Москве

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Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова перед судебным слушанием в Москве, август 2012 года Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова перед судебным слушанием в Москве, август 2012 года
Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова перед судебным слушанием в Москве, август 2012 года
Maxim Shemetov/Reuters

В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых. Об этом информирует ТАССсо ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову.

Как стало известно, до задержания они в необычных костюмах находились возле подъезда одного из домов на юге Москвы.

Сообщается, что сейчас задержанные пребывают в ОВД Даниловского района столицы.

Отмечается, что причина задержания пока не раскрывается.

Ранее Толоконникова призналась в краже картины из Третьяковской галереи.