Участниц Pussy Riot задержали в Москве

В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых. Об этом информирует ТАССсо ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову.

Как стало известно, до задержания они в необычных костюмах находились возле подъезда одного из домов на юге Москвы.

Сообщается, что сейчас задержанные пребывают в ОВД Даниловского района столицы.

Отмечается, что причина задержания пока не раскрывается.

Ранее Толоконникова призналась в краже картины из Третьяковской галереи.