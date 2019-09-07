Стали известны условия освобождения украинских моряков

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Адвокат Николай Полозов объяснил, что арестованные украинские моряки были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека на Украине Людмилы Денисовой, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Денисова дала личное поручительство.

Полозов подтвердил, что в настоящее время моряки готовятся вылететь на родину в рамках обмена удерживаемых Украиной и Россией лиц.

Ранее Киев отказался передавать России Гаджиева Руслана Джупалавича в рамках обмена удерживаемыми лицами.