Число жертв «Дориана» на Багамах возросло до 30

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Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось и достигло 30. Об этом сообщает CNN.

Согласно данным телеканала, об этом проинформировал премьер Хьюберт Миннис. По словам министра здравоохранения Дюэйн Сэндс, число может стать ошеломляющим.

Ранее сообщалось, что во Флориде волны, которые были вызваны ураганом «Дориан», вынесли на два пляжа 15 пакетов с кокаином. Первый пакет с запрещенным порошком был найден во время утреннего патрулирования пляжа. Позднее в полицию поступил сигнал о том, что на другом пляже вымыло на берег сумку. Когда полицейские проверили ее, то нашли еще пакеты с кокаином.