Минюст США раскрыл подробности обвинений против россиянина Коршунова

Минюст США распространил обвинительное заключение, согласно которому американские власти подозревают задержанного в Италии россиянина Александра Коршунова в похищении коммерческих секретов авиастроительной компании GE Aviation. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно представленной информации, сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации Коршунов якобы занимался кражей информации у GE Aviation для того, чтобы модернизировать российские двигатели ПД-14. Минюст подозревает, что при помощи итальянца Паоло Бьянки он нанимал сотрудников дочки американской компании в Италии, чтобы, проконсультировавшись с ними, подготовить отчет с предложениями более эффективной конструкции двигателей России. Это продолжалось с 2013 по 2018 годы.

Уточняется, что при подготовке заключения сотрудники использовали конфиденциальные данные GE Aviation.

Ранее МИД отреагировал на арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США.