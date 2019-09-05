СМИ назвали Трампа властелином ветров после манипуляций с картой «Дориана»

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Американский президент Дональд Трамп показл измененную карту урагана «Дориан», после чего телеканал n-tv назвал политика властелином ветров.

Отмечается, что стихийное бедствие обрушилось на Багамы, убив по меньшей мере 20 человек, прежде чем двинулось в сторону США. Вероятно, ураган затронет Южную Каролину, но для Трампа это ничего не значит. Он заявляет, что от стихийного бедствия пострадает Алабама, а также демонстрирует вручную отредактированную карту движения «Дориана». Предупреждать жителей штата об опасности президент страны начал в воскресенье в твиттере, хотя это не соответствовало прогнозу синоптиков.

Согласно материалу, многие СМИ обратили внимание на то, что Трамп ввел американцев в заблуждение, однако на брифинге в Белом доме он показал карту, на которой видно, что кто-то от руки исправил траекторию движения «Дориана» так, чтобы она охватывала и Алабаму. СМИ со ссылкой на анонимные источники быстро сообщили о том, что глава государства сам сделал изменения на карте. На вопросы журналистов о том, почему карта была изменена, политик ответил, что не знает.